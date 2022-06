Wohin mit der Toilette?

Nordheim. In der jüngsten Sitzung des Nordheimer Ortsbeirats kam der Vorschlag auf, im alten Feuerwehrhaus, das direkt am Festplatz für die Kerwe und den Weihnachtsmarkt hinter dem alten Rathaus liegt, eine Toilettenanlage einzubauen. Diese soll auch behindertengerecht sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bauamtsleiter Alexander Dinges schlug eine andere Variante vor: Er plädierte für fertige Toiletten, wie es sie in den „alla hopp!“-Anlagen gibt. Dies sei vielleicht günstiger, denn der Raum im Feuerwehrhaus müsse erst renoviert werden. Zudem diene er einem ortsansässigen Landwirt als Garage. Es wäre aber auch möglich, daraus einen Technikraum zu machen, damit für die Stromanschlüsse bei Festen nicht eigens Verteilerkästen aufgebaut werden müssen.

Mit dem VdK soll es in der Sportheim-Gaststätte einen Termin zum Thema Barrierefreiheit geben. Zudem plant der Ortsvorsteher am 7. September eine Gemarkungsrundfahrt zu neuralgischen Stellen. Bis dahin sollen erste Vorschläge zum Verkehrs- und Parkraumkonzept – unter anderem in der Schleegasse – vorliegen.

Am Friedhof könnte das Tor „Am alten Wasserwerk“ ein Stück zum Friedhof hin versetzt werden, damit Besucher mit dem Rad beim Verlassen nicht mehr auf der Straße stehen, so Dinges. Das wäre die kostengünstigste Variante. Ortsvorsteher Gerhard Rothenhäuser (SPD) schlug vor, ganz auf das Tor zu verzichten und zwei Säulen versetzt aufzustellen, um mit Rad, Rollator oder Rollstuhl durchzukommen.

In Sachen Wege zum Rhein hat es ein Treffen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt gegeben, weitere Treffen mit dem Forst und der Unteren Wasserbehörde stehen aus. cid