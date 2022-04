Von Jutta Fellbaum

Biblis. Sie haben eine beschwerliche Reise hinter sich gebracht, haben Familienangehörige und Freunde in ihrer Heimat zurückgelassen und sind aus den Kriegswirren in der Ukraine mit wehen Herzen geflohen. Auch in Biblis sind mittlerweile Flüchtlinge angekommen und privat untergekommen. So hat Familie Hohlstein Mama Eva samt Oma und Kind in ihrem Haus

...