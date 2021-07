Wind frischt erst spät auf

Biblis. 35 Grad und wolkenloser Himmel, so präsentierte sich das Wetter bei der ersten Regatta seit Beginn der Corona-Pandemie beim Segelverein (SV) Biblis. Statt kräftiger Wind herrschte eher Flaute. Dies machte es äußerst schwierig, die geforderten vier Läufe für die Hessenmeisterschaft zu absolvieren. Am Ende gewann Jürgen Eiermann vom SV Biblis die Regatta und auch die Hessenmeisterschaft.

Die neue Sportausschussvorsitzende Conny Müller zeigte sich sehr zufrieden mit der Regatta-Organisation: „Die Hygienemaßnahmen wurden vollständig eingehalten, es gab keine besonderen Vorkommnisse und keine Proteste“, lautete ihr Fazit. Nur der Wind zeigte sich wechselhaft. So konnte am Samstagnachmittag lediglich ein Lauf gesegelt werden.

Ohne weibliche Beteiligung

Achtzehn Teilnehmer hatten sich für die Regatta in der olympischen Klasse Finn Dinghy gemeldet. „Von weit her konnten erstmals wieder Teilnehmer anreisen, vom Stuttgarter Yachtclub, Offenburger Segel-Club oder auch vom Yachtclub Immenstaad am Bodensee wurden die Segel gehisst. Das Gros stellten die Hessen aus Dreieich-Langen, Werratalsee und mit elf Teilnehmer der Segelverein Biblis“, berichtet Ulrike Falkenstein vom SV. Allerdings startete in diesem Jahr keine einzige weibliche Teilnehmerin, was vermutlich der Segelklasse geschuldet war, die ein gewisses Mindestkörpergewicht von rund 80 Kilo voraussetzt.

Souverän leitete Wettfahrtleiter Jens Krauß die Regatta und berichtete: „Nachdem auch am Sonntag einige Läufe abgebrochen werden mussten, frischte der Südostwind ab Mittag auf und es konnten schlussendlich vier Wettfahrten mit einem Streicher gewertet werden – genug für die Hessenmeisterschaft. Die Windverhältnisse waren typisch für Biblis, der Wind kommt immer nach der Regatta.“ Die Finns auf dem Wasser forderten auch dieses Mal die Aufmerksamkeit der DLRG Biblis. Christian Schäfer, Vorsitzender des Ortsverbands und seine Helfer, mussten jedoch nicht weiter eingreifen, da die Segler, die ins Wasser fielen, von alleine wieder auf ihre Boote klettern konnten. Das Wasser war ja warm und diente als willkommene Abkühlung. Glücklicherweise ist sonst nichts passiert.

Der dominierende Regatta-Sieger und Gewinner der Hessenmeisterschaft hieß dann Jürgen Eiermann vom SV Biblis. Er entschied drei Läufe für sich, gefolgt von David und Detlev Guminski vom Segelclub Langen. Maximilian Müller vom Segelverein Biblis wurde Vierter.

Jürgen Eiermann zeigte sich überglücklich. „Diese Regatta war etwas ganz Besonderes für mich“, so Eiermann, der vor allem das Organisationsteam des SV sehr lobte. Das Engagement sei außerordentlich gewesen, denn es war nicht sicher, ob eine Regatta überhaupt stattfinden könne. „Fallende Inzidenzwerte machten es dann doch möglich, und wir konnten unseren Vereinssport wieder auch im Wettkampf genießen. Bemerkenswert war, dass sich das Miteinander positiv entwickelt hat, jeder kümmert sich um jeden, und diese Regatta setzt ein großes Zeichen auch für andere Sportvereine“, befand Eiermann. str