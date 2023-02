Wieso es aus den Kanälen in Biblis qualmen könnte

Biblis. Mit der Benebelung von Kanälen will der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) überprüfen, ob Grundstücke korrekt entwässert werden. Wie der Zweckverband mitteilt, werden in der Woche vom 13. bis 17. Februar in Biblis die Entwässerungskanäle des Gewerbegebietes östlich der Straße „Am Hohen Weg“ durch die Firma Kress aus Achern benebelt.

Die Benebelung wird durchgeführt, um feststellen zu können, von welchen der angrenzenden Grundstücksflächen Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation eingeleitet wird. Ob die Einleitung in den Kanal erlaubt sei, hänge vom jeweils gültigen Bebauungsplan der Grundstücke ab. Die Benebelung soll nun darüber Aufschluss geben, an wie vielen Stellen tatsächlich Regenwasser in den Kanal eingeleitet wird. Der eingesetzte Nebel sei vollkommen schadstofffrei und umweltverträglich, heißt es in der KMB-Mitteilung.

Der KMB ist in Biblis für Entwässerung und Kanäle zuständig. © Thomas Neu

Wenn die Leitungen für die Grundstücksentwässerung nicht in den Kanal führten, entweiche der Nebel aus den Entlüftungshauben oberhalb der Dachflächen der angrenzenden Gebäude. Sollte Niederschlagswasser aus Hof oder Dachflächen am Kanal angeschlossen sein, steige der Nebel zusätzlich aus den Dachfallleitungen und den Hofabläufen oder angeschlossenen Entwässerungsrinnen.

Feuerwehr und Polizei seien über die Vernebelung informiert worden. Denn der eingesetzte Nebel könne leicht mit Rauch verwechselt werden, was womöglich zur Alarmierung wegen eines vermeintlichen Brandes führen könne. Auch die Grundstückseigentümer würden Infoschreiben erhalten. Der KMB bittet für die eventuell auftretenden Beeinträchtigungen um Verständnis. Wer Fragen hat, kann sich beim KMB unter der Telefonnummer 06251/10 96 37 melden. ps