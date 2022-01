Wiedersehen mit Wickie

Biblis. Als erster Kulturfilm des Jahres steht am Donnerstag, 6. Januar, 20 Uhr, in der Filminsel der neue Streifen von Wes Anderson auf dem Programm, der erneut viele Stars verpflichten konnte (Frances McDormand, Bill Murray, Benicio del Toro, Léa Seydoux, Timothée Chalamet u. a.).

Das amerikanische Magazin „The French Dispatch“, wie der Film heißt, ist ein Ableger einer amerikanischen Zeitung. Die Redaktion befindet sich in einer fiktiven französischen Stadt. Gegründet wurden die Zeitungen von Arthur Howitzer Jr., der das Magazin 50 Jahre lang leitete und nun verstorben ist. Seine Angestellten erinnern sich an Howitzer zurück, und die großen veröffentlichten Geschichten werden auf der Leinwand lebendig: Etwa die vom Maler und Gefängnisinsassen Moses Rosenthaler, der in seiner Wärterin Simone Muse und Model findet oder von der Reporterin Lucinda Krementz, die eine Affäre mit dem Revoluzzer Zeffirelli beginnt...

Der Film „Eternals“ wird am Freitag und Samstag, 7. und 8. Januar, jeweils 20 Uhr, und am Sonntag, 9. Januar, 19 Uhr, gezeigt. Seit Tausenden von Jahren leben die ursprünglich außerirdischen Eternals auf der Erde. Ajak (Salma Hayek) als Anführerin der zehnköpfigen Gruppe bildet mit ihren Fähigkeiten zur Selbstheilung die Brücke zwischen den Eternals und ihren Erschaffern, den Celestials. Zur Gruppe gehören auch die Kriegerin Thena (Angelina Jolie), die Waffen per Zauberkraft erschaffen kann, und der mächtige Ikaris (Richard Madden), der seit 7000 Jahren eine Beziehung mit seiner Eternals-Kollegin Sersi (Gemma Chan) führt. Die übermächtig begabten Wesen haben den Auftrag, die Menschen vor den bösen Deviants zu beschützen, was sie lange mit Erfolg getan haben. Doch dann tauchen auf einmal wieder Deviants auf.

Für Kinder wird am Sonntag, 9. Januar, 15 Uhr, der Animationsfilm „Wickie und die Starken Männer“ vorgeführt. Er führt zurück in die 1970er Jahre und weckt Fernseherinnerungen bei allen, die damals jung waren. Wickie, der kleine Sohn eines rauflustigen Wikingers, fährt mit seinem Vater und einer Piratenhorde über die Meere und hilft der Mannschaft mit seinen schlauen Ideen gern aus der Klemme.

Für den Eintritt gilt die 2G-Regel (Ausweis mitbringen), Tickets gibt’s ausschließlich online. cid