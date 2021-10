Wiedersehen mit Ex-Trainer Köhl zum Rundenauftakt

Biblis. „Wir freuen uns alle, dass es endlich losgeht, aber wir stehen sportlich vor einer sehr schweren Saison“, meint Tobias Führer, Trainer des Frauenhandball-Bezirksoberligisten FSG Biblis/Gernsheim, vor dem Start am Sonntag (18 Uhr) beim HC VfL Heppenheim. „Wir sehen uns pauschal als Außenseiter, nachdem wir in der Vorbereitung gegen diverse A-Ligisten Niederlagen kassiert haben. Für uns ist das Spiel in Heppenheim der Beginn der Suche nach Chancen auf Punkte. Wenn es in einem Spiel möglich sein wird, dann müssen wir zuschlagen“, so der Coach.

Ärgerlich für Führer und die Mannschaft ist, dass er gegen den HC VfL selbst nicht dabei sein kann: „Als ich hier begonnen habe, war die Absprache klar, dass mein Trainerposten bei den Männern des TV Trebur vorgeht. Meist klappt es ja, dass es keine Überschneidungen gibt. Aber ausgerechnet jetzt zum Start leider nicht“, bedauert der erfahrene Übungsleiter. Aber er hat das Team gut auf Heppenheim vorbereitet und ist sich sicher, dass Romina Merschroth und Marina Silz das Coaching gut übernehmen werden. Silz könnte ohnehin nicht mitwirken, da sie verletzt ist.

„Unser Ziel ist es, eine gute Abwehr auf die Platte zu bringen. Und auch wenn ich mit der Vorbereitung nicht wirklich zufrieden sein konnte: Das letzte Testspiel in Groß-Zimmern war in Ordnung und daraus sollten wir schon Selbstvertrauen schöpfen können“, so Führer, der auch insgesamt eine gute Stimmung bei seinem Team sieht.

Mit Heppenheim wartet der Aufsteiger der abgebrochenen Saison 2019/20 auf die FSG und damit auch der langjährige Bibliser Trainer Sascha Köhl: „Wir freuen uns auf das erste Punktspiel nach dem Aufstieg. Wo wir tatsächlich stehen, weiß man nach der langen Pause leider nicht“, sagte der Coach, der mit hohem Tempo aus einer flexiblen Deckung heraus seinem ehemaligen Team die Punkte abjagen will. me

