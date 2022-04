Wieder Basar für die Pusteblume

Biblis. Während der Pandemie pausierte der beliebte, sortierte Kinderkleider- und Spielzeugbasar der Kindertagesstätte Pusteblume Biblis. Doch schon im vergangenen Herbst stand für das Team fest: „Wir wollen wieder durchstarten.“ So fand jetzt der elfte sortierte Basar im Bürgerzentrum statt. Viele Familien freuten sich, mal wieder gut erhaltene Kleidung und Spielsachen günstig kaufen zu können. Und die Kindertagesstätte kann sich über den Erlös von 590 Euro freuen.

Die Organisatoren sind schon seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Die Kinder einiger der Ehrenamtlichen haben die Pusteblume schon verlassen, trotzdem engagieren sie sich weiterhin. „Das Kernteam besteht aus elf Personen. Für den Basar kamen nochmals sechs Helfer dazu, und ganz fleißig mitgearbeitet haben zudem zehn Kinder“, berichtet Kathrin Kissel. Im Vorfeld konnten sich Helfer melden, dafür dürfen diese schon vor der Eröffnung auf Schnäppchenjagd gehen. Als Anreiz hilft es auch, dass die Helfer mehr Teile zum Verkauf anbieten können.

„Die Resonanz der Teilnehmer war enorm, es gab sogar eine Warteliste“, erzählt Kissel. Das Team hatte die Verkäuferanzahl auf 60 Personen begrenzt. Sehr schnell seien alle Plätze weggewesen. Die Verkäufer konnten zu Hause ihre Sachen richten und brachten alles am Vorabend ins Bürgerzentrum. Dort wurden die Sachen nach Größe oder Textilart sortiert. „Wir hatten auch wieder viele Spielsachen, sogar Rutschen, Tret-Traktor mit Anhänger oder Erstausstattung für den Nachwuchs“, so Kathrin Kissel.

Schwangere durften schon vor dem großen Ansturm durch die Reihen stöbern und in Ruhe einkaufen. Gerade zu Beginn war der Basar sehr stark besucht, dann wurde es ruhiger. Dies entsprach gar nicht so den Erfahrungen aus den vergangenen zehn Basaren, denn da waren durchweg immer viele Besucher vor Ort gewesen. Die Geschäfte liefen trotzdem gut, so dass die Kindertagesstätte Pusteblume 590 Euro erhält. Denn aus den Verkaufserlösen gehen 15 Prozent als Spende an die Einrichtung. Dies ist weniger als sonst, weil es in diesem Jahr Coronabedingt keinen Kaffee- und Kuchenverkauf gab. „Wir planen im Herbst dann den nächsten Basar“, sagt Kissel. Der Termin stehe noch nicht fest. str