Wertstoffhof des ZAKB soll am Werrtor bleiben

Biblis. Der Wertstoffhof des ZAKB wird wahrscheinlich am Werrtor in Biblis bleiben. Dafür stellte der Bauausschuss die Weichen mit seiner Empfehlung. Bürgermeister Volker Scheib fasste die Situation am „Hohen Weg“ kurz zusammen: „Innen geht’s, außen nicht.“

SPD-Fraktionschef Sven Vollrath plädierte trotzdem für das Gewerbegebiet als den besseren Standort – besonders unter dem Gesichtspunkt der Handhabe der Gemeinde bei der Lagerung des Mülls. Dann könne sie einschreiten. „Wenn auf dem Gelände der Firma irgendetwas anderes draufkommt, haben wir keinen Einfluss darauf“, meinte er.

Am 2. März hatte eine nichtöffentliche Infoveranstaltung der BGS Wasserwirtschaft stattgefunden. Demnach stehen die Maße für den Bebauungsplan des Wertstoffhofs Am Werrtor fest. Daher käme es nicht zu zeitlichen Verzögerungen der Bauleitplanung, die bisher ein Hauptargument für den Umzug gewesen ist.

Gerhard Becker (CDU) stimmte unter diesen neuen Voraussetzungen dem Wunsch der Gemeinde zur Erhaltung des bisherigen Standorts zu – genau wie Hans-Peter Fischer, Fraktionschef der Freien Liste Biblis (FLB).

Am Rübgarten wird es kein Mehrfamilienhaus geben. Das berichtete Michael Schweiger vom Ingenieurbüro Schweiger und Scholz. Der anzusiedelnde Arzt will selbst eine Praxis samt Wohnung an anderer Stelle in dem neuen Baugebiet errichten.

Der Gemeinde gehören einige Teile des Areals, darunter ein prominentes Eckgrundstück. Darauf könnte beispielsweise ein Wohnhaus entstehen. Es hatte archäologische Ausgrabungen auf dem gesamten Gebiet gegeben, und es wurden Scherben von der Jungsteinzeit bis in die Römerzeit gefunden. „Die sind nicht so spektakulär, wurden aber alle gesichert“, erzählte Schweiger.

Auch der Artenschutz war tätig. Es wurden Zaun- und Mauereidechsen gefunden, die umgesiedelt werden müssen – wahrscheinlich auf ein Gelände an der Gabelung der Bahnstrecken Richtung Mannheim und Frankfurt, das sich dafür eignet. Das Baurecht könnte ab Herbst bestehen. Der Plan soll jetzt öffentlich ausgelegt werden. Das empfahlen alle Mitglieder von CDU und SPD, die FLB enthielt sich.

Der Ausschuss hatte erst vor gut einer Woche von den Plänen erfahren, die Fohlenweide möglicherweise zu bebauen. Sie liegt am Ortseingang von Bürstadt aus kommend zwischen der Gänsau und dem Abschlagbach, gegenüber dem Wohngebiet „Bei den Anstreichern“. Architekt Sebastian Götz von der Götz-Gruppe aus Mannheim stellte die Idee vor. Angedacht ist, dort einen Discounter anzusiedeln mit der Fläche von 1200 Quadratmetern und 80 Stellplätzen. Zudem soll dort eine Kindertagesstätte entstehen, die direkten Zugang zum Grünen hat.

Ein Problem, dass es zu lösen gilt, ist der Niveauunterschied zur Bürstadter Straße, der vier bis fünf Meter beträgt. Das warf die Diskussion auf, ob das Areal überhaupt bebaut werden soll und ob Biblis noch einen weiteren Discounter braucht. „Ist das ein geeigneter Standort für eine Kita?“, fragte Becker. Auch von der SPD kamen kritische Stimmen. Deshalb wurde das Thema auf die nächste Sitzungsrunde vertagt.