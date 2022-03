Biblis. Es ist beschlossen: Der Wertstoffhof bleibt am Werrtor. Erneut entbrannte in der Bibliser Gemeindevertretung eine Diskussion darüber, denn die SPD favorisierte nach wie vor den anderen möglichen Standort im Gewerbegebiet. Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath nannte die Argumente: „Wir sparen dadurch eine fünfstellige Summe, und wir haben am Hohen Weg geregelte Verhältnisse. Es passen

...