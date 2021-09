Werrtor und Sporthalle

Biblis. Eine ellenlange Tagesordnung hat der Bibliser Ausschuss für Bau, Gewerbe, Landwirtschaft und Umwelt in seiner Sitzung an diesem Mittwoch, 19 Uhr, im Rathauses abzuarbeiten. Dabei stehen unter anderem schon lange kontrovers diskutierte Themen wie die städtebauliche Entwicklung „Am Werrtor“ und die Zukunft der Baugebiete Helfrichsgärtel IV und V zur Debatte. Die CDU fordert zudem den „Neubau einer Schulsport- und Mehrzweckhalle“ – als Ersatz für die Riedhalle.

Dazu kommen weitere Anträge der Fraktionen. So suchen die Konservativen nach dem passenden Standort für eine Skateranlage. Die SPD sagt Schottergärten den Kampf an. Und die Freie Liste Biblis will alle Bauvorhaben der Gemeinde sofort beenden.

Darüber hinaus geht es um Sanierungsarbeiten am Rathausdach, die Grünfläche am Wattenheimer Ortseingang sowie freies Gelände für Wohnungsbau in Nordheim. Die Sitzung ist öffentlich. sbo