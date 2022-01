Weiterhin für die Bürger im Einsatz

Nordheim. Renate Weissbrodt (SPD) gibt ihr Amt als Ortsvorsteherin in Nordheim ab. Wie bereits berichtet, hat die 74-Jährige dies am Ende der jüngsten Ortsbeiratssitzung mitgeteilt. Dem Beirat will sie weiterhin angehören, sagt die Sozialdemokratin im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich möchte die Verantwortung für den Vorsitz nicht mehr haben“, begründet Renate Weissbrodt ihre Entscheidung. Sie habe rechtzeitig die Reißleine gezogen, um sich zu entlasten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber um die Belange der Bürger im Ortsteil will sie sich auf jeden Fall auch künftig kümmern. „Ich bin hier viel unterwegs, komme mit den Leuten ins Gespräch. Das ist mir ein Anliegen. Und ich möchte im Ortsbeirat mitarbeiten.“ Aber nicht mehr als Vorsitzende. Mit Bürgermeister Volker Scheib habe sie einen Termin für ein Gespräch vereinbart. Dabei werde auch über die Nachfolge für den Vorsitz gesprochen.

Einkaufen vor Ort

Renate Weissbrodt bleibt politisch aktiv, aber nicht als Ortsvorsteherin. © Dirigo

Renate Weissbrodt ist seit 1988 SPD-Mitglied und arbeitet außer im Nordheimer Ortsbeirat auch in der Bibliser Gemeindevertretung mit. Sie setzte sich für die direkte Busverbindung zwischen Biblis, Hofheim und Worms ein. Seit Februar 2021 bietet die Buslinie 642 wieder Direktfahrten an. Besonders Senioren hatten sich gegen einen Umstieg in den Zug am Hofheimer Bahnhof ausgesprochen. Als in Nordheim nach dem Metzger auch noch der Bäcker seinen Laden aufgegeben hatte, machte sie in der Öffentlichkeit deutlich, wie wichtig in Nordheim eine Verkaufsstelle für Lebensmittel des täglichen Bedarfs ist. Inzwischen hat der Laden des Apfelhofes Biebesheimer in der Wormser Straße auf die veränderte Situation reagiert und sein Sortiment erweitert. „Das ist sehr gut angelaufen“, freut sich Renate Weissbrodt. ps