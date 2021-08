Wehr löscht Ölspur ab

Biblis. Einen Umweltschaden konnte die Bibliser Feuerwehr am Samstagmittag verhindern. Im Gewerbegebiet war aus einem Laster Dieselkraftstoff ausgelaufen und drohte, in das Kanalsystem zu laufen, wie Sprecher Ralf Becker berichtete. Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 12.40 Uhr parkte die Zugmaschine am Straßenrand. Wie viel des giftigen Kraftstoffs aus einem der Fahrzeugtanks ausgelaufen war, stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Die Einsatzkräfte streuten mit Bindemittel den Kraftstoff ab und verhinderten damit, das Diesel in das Kanalsystem gelangen konnte.

Der Fahrer habe den Laster vollgetankt am Straßenrand abgestellt, so Becker. Nun gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich der Kraftstoff wegen der großen Hitze im Tank ausgedehnt hat und über den Tankdeckel ausgelaufen war. Die Feuerwehrleute reinigten die Fahrbahn und übergaben die Einsatzstelle schließlich an die Polizei. red