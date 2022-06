Von Christine Dirigo

Bei einer Tour mit dem Fahrrad haben sich die Wattenheimer Ortsbeiräte ein Bild von einigen Stellen gemacht, bei denen aktuell Handlungsbedarf besteht. Los ging es an der Kita Glückskäfer. Ortsvorsteherin Sigrid Ambros bedauerte, dass kein offizieller Vertreter der Gemeinde mitfuhr und so kein Dialog möglich war. So waren die Beiratsmitglieder auf sich gestellt. In

...