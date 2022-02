Wattenheim sagt Ja zum Haushalt

Wattenheim. Im Haushalt stehen etliche Punkte für den Bibliser Ortsteil Wattenheim. Darunter sind unter anderem die Duschen im Sportheim, die Gestaltung des Ortseingangs und des Ruhepools, die Ortsrandsbegrünung „Am Golfpark“, die Friedhofsmauer und der Carport für die Freiwillige Feuerwehr. Allgemein gibt es Gelder für die Spielplätze, den „Kerwezuschuss“, und etwa die Vereinsförderung.

Das zählte Michelle Rimer, Leiterin der Finanzabteilung, den Ortsbeiräten auf. Bürgermeister Volker Scheib ergänzte: „Ein ‚Weiter so‘ wird es nicht geben. Seit einem Jahrzehnt schieben wir viele Entscheidungen vor uns her. Jetzt müssen wir gemeinsam hinschauen, damit es Weiterentwicklung gibt.“ Da die Ortsbeiräte lediglich über die Maßnahmen in Wattenheim entscheiden mussten, gab es eine einstimmige Empfehlung für den Haushalt.

Nicht ganz so einmütig fiel die Diskussion für den Standort des ZAKB aus. Der war Thema in beiden Ortsbeiräten, da auch von hier Bürger zur Sammelstelle fahren. „Aber es fahren ganz viele Wattenheimer und Nordheimer auch nach Hofheim, um Grünschnitt und anderes abzugeben“, merkte Thomas Kuhn (CDU) an. Der ZAKB plant, auf einem Firmengelände am „Hohen Weg“ die Sammelstelle einzurichten. Aus Gemeindesicht spricht vor allem ein mögliches Verkehrschaos dagegen, wenn die Stelle an rund drei Tagen die Woche geöffnet hat.

Wertstoffhof bleibt

Dort ist viel Lkw-Lieferverkehr durch die ansässigen Speditionen, und Biblis hat vor nicht allzu langer Zeit ein absolutes Halteverbot eingerichtet. „Auf dem Firmengelände ist höchstens Platz für vier Pkw. Alle anderen müssten sich auf der Straße anreihen“, berichtete Scheib. Bei der anschließenden Abstimmung gab es lediglich eine Stimme für den „Hohen Weg“, den Verbleib am Werrtor bevorzugten vier Ortsbeiräte. „Wie es auch immer kommt, wir werden in Biblis den Wertstoffhof nicht verlieren“, war sich der Bürgermeister sicher.

Im Januar gab es rund zehn Verkehrskontrollen von etwa anderthalb bis zu drei Stunden im Ortsteil. Dabei wurden einmal elf Verstöße von Lkw-Fahrern gegen das Durchfahrverbot begangen und einmal zehn Verstöße. Das waren die Spitzenwerte. Die Kontrollen werden auch weiterhin stattfinden. Für den schmalen Gehweg am Ortsausgang Richtung Nordheim hat sich die Gemeinde auch etwas einfallen lassen. Hier sollen, wenn der Haushalt durch ist, flexible Kunststoffpoller mit einer Höhe von 80 Zentimeter aufgestellt werden. Die sollen verhindern, dass Fußgänger und Lkw sich zu nah kommen.

Neuer Standort fürs Kreuz

Beim Kreuz, das jetzt noch am Geldinstitut auf der Rheinstraße steht, hat Scheib zusammen mit Hessen Mobil bei zwei Ortsterminen weitere Aufstellungsorte geprüft. Unter anderen an der Pizzeria sind sie fündig geworden. Dort könnte es zusammen mit einer Bank aufgestellt werden und ein Stein davor könnte als Sicherung vor dem Verkehr dienen. Dazu muss aber noch ein Antrag gestellt werden. Dafür gab der Ortsbeirat seine Zustimmung.

Am 9. April, 15 Uhr, gibt es einen Workshop auf dem Spielplatz bei der Feuerwehr in Nordheim. Dazu sind die Kinder und Jugendlichen aus der Großgemeinde eingeladen. Sie sollen sagen, wie sie sich den Platz vorstellen. In Nordheim wird es bald den kleinen Skatepark geben, bis der Standort in Biblis gefunden ist. cid