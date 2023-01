Mannheimer Morgen Plus-Artikel Heimatgeschichte Wattenheim: Hilferuf aus dem Jahr 1813 - mitten im Krieg

Unmengen an Brot und anderen Lebensmittel muss der kleine Ort an die Armee liefern: Ein altes Schriftstück berichtet von großer Not - wie der Nordheimer Verein für Heimatgeschichte erläutert.