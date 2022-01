Wasser in Unterführung

Biblis. Die Feuerwehr Biblis ist am Dienstag in der Bahnhofsunterführung am Rübgarten im Einsatz gewesen. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilt, hatte sich auf einer Fläche von etwa 40 Quadratmetern etwa zehn Zentimeter hoch Regenwasser angesammelt. Grund dafür war ein Ausfall der Hebeanlage.

In der Unterführung am Bibliser Bahnhof staute sich das Wasser. © Feuerwehr

Gegen 18 Uhr habe der Gemeindebauhof die örtliche Feuerwehr um Unterstützung gebeten. Die Feuerwehrleute fuhren daraufhin für die technische Hilfeleistung zur Unterführung. Aufgrund der defekten Hebeanlage staute sich dort weiterhin Wasser.

Die Feuerwehr unterstützte die Mitarbeiter des Bauhofs beim Trockenlegen der Unterführung. Dann gelang es einem Techniker, die Hebeanlage wieder in Gang zu bringen. Die Feuerwehr war bis kurz nach 19 Uhr mit den Arbeiten in der Unterführung beschäftigt. red