Über Silvester gestaltet sich das Programm der Bibliser Filminsel erneut etwas anders als an regulären Wochenenden. Auch dieses Mal entfallen der Kultur- und der Kinderfilm. „Einfach mal was Schönes“ läuft am Donnerstag. 29., und Freitag, 30. Dezember, jeweils um 20 Uhr.

Karoline Herfurth spielt darin die Radiomoderatorin Karla, deren biologische Uhr sehr laut und deutlich tickt. Doch

...