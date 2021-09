Waldspaziergang mit Ralf Schepp

Biblis. Unter der fachkundigen Führung von Forstamtsleiter Ralf Schepp lädt die Bürgerstiftung Biblis zu einem Waldspaziergang ein. Treffpunkt ist am Samstag, 25. September, um 10 Uhr nahe Erlenhof, Rollrasen Werr, in Biblis. Der Forstamtsleiter zeigt – an Beispielen im Bibliser Gemeindewald – die Auswirkungen des Klimawandels, der letzten Stürme, Hitze und Trockenheit sowie der Borkenkäferplage. Zudem geht es um geplante Neuanpflanzungen und Wiederaufforstungen sowie um Maßnahmen, den Wald zukunftssicherer zu machen. Die Waldbegehung dauert rund zwei Stunden. Anmeldungen nimmt die Bürgerstiftung per E-Mail an info@buergerstiftung-biblis.de oder telefonisch unter der Nummer 01573/793 66 27 an. Die Teilnahme ist kostenlos. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1