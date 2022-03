Biblis. Die Veranstaltung mit dem Bergsteiger Hans Kammerlander in der Bibliser Filminsel ist durch die Verlängerung der Corona-Regeln bis Anfang April noch einmal verschoben worden. Der Multimedia-Vortrag findet jetzt am Sonntag, 3. April, 15 Uhr, statt. Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Ansonsten mit der Filminsel wegen der Rückerstattung des Betrags unter info@filminsel-biblis.de in Verbindung setzen.

