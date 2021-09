Mit reichlich Snacks zum Knabbern und Getränken wurden die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung in der Bibliser Filminsel versorgt. „Wir haben jetzt zwei Jahre mit Corona hinter uns. Aber so langsam geht es wieder in die richtige Richtung“, meinte Vorsitzender Marcus Müller.

2020 war geprägt vom ersten Lockdown im Frühjahr und dem zweiten in Herbst und Winter. So war das Kino

...