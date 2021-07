Vorfreude auf „persönliche Kontakte“

Biblis. Samstags sind wieder Sprechstunden mit dem Bibliser Bürgermeister von Angesicht zu Angesicht möglich, auch die lange angekündigten „Runden Tische“ könnten demnächst wieder stattfinden. Eine gewisse Rückkehr zum normalen Leben ist wieder möglich, mach Rathaus-Chef Volker Scheib (kleines Bild)in einer Mitteilung an die Bürger deutlich. Allerdings ruft er die Menschen der Großgemeinde auch dazu auf, weiterhin die Regelungen zur Corona-Pandemie zu berücksichtigen und umzusetzen. „So können wir alle langfristig wieder zur Normalität zurückkehren.“ Dank der großen Impfbereitschaft und der Leistung der Mitarbeiter der Teststellen, Impfzentren und Arztpraxen habe man die Verbreitung des Virus eindämmen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich freue mich schon sehr auf mehr persönliche Kontakte“, betont Scheib. Sei es bei täglichen Begegnungen oder auch beim Austausch bei den bereits lange geplanten und nun endlich umsetzbaren „Runden Tische“ mit Vereinen, Verbänden.

© Berno Nix

Die Samstags-Bürgersprechstunde könne auf Wunsch und unter Auflagen wieder in Präsenz stattfinden. Anmeldungen nimmt Marion Frau Müller-Reibenspiess entgegen unter 06245/28 22.

Zudem weist Scheib darauf hin, dass im Rathaus Luca-App-Schlüsselanhänger ausgegeben werden. Die Luca-App wird immer häufiger verwendet, um per Smartphone in Restaurants oder bei kulturellen Veranstaltungen online einzuchecken und so die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Die entsprechenden Schlüsselanhänger sind für Personen gedacht, die kein Smartphone nutzen. Gemütliches Beisammensein, Sport, kulturelle Veranstaltungen – all dies sei wieder möglich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Damit das auch weiterhin so bleiben kann, bittet Scheib eindringlich alle Bürger, die Verordnungen einzuhalten – „gerade auch im Hinblick auf die auch in Deutschland immer häufiger auftretende Delta Variante“. red (Bild: Berno Nix)