Vorfreude auf die Fastnacht

Bürstadt. Fast trotzig klingt das Kampagnen-Motto des CC Sackschdoahogger (SSH). Unter dem Slogan „Es wäre doch gelacht, der SSH feiert wieder Fastnacht“ wollen die Narren mit dem Clown im Vereinswappen sich kostümiert, närrisch, gut gelaunt und voller Tatendrang nach zweijähriger Corona-Pause bei eigenen Sitzungen, einer Kinderfastnacht, am Fastnachtsumzug und bei der HR-Sendung zur Altweiberfastnacht präsentieren und amüsieren.

Fastnachtstermine Sitzungen der Sackschdoahogger am 28. Januar und 4. Februar. Einlass jeweils um 19.11 Uhr; Beginn: 20.11 Uhr. Eintritt 11 Euro. Kinderfastnacht, 11. Februar. Einlass 13.33 Uhr; Beginn: 14.33 Uhr. Eintritt für Erwachsene 3 Euro, Kinder 4 Euro. Karten sind erhältlich bei Julia Scheffler, Telefon: 0157-730 476 42 oder über die Facebookseite der Sackschdoahogger. Fell

Nicht nur die sechs Tanzgruppen wollen tänzerisch und im Gleichschritt ihr Publikum begeistern. Auch Vize-Präsidentin Lisa Freudenberger steigt im Hasenheim H 18 in die Bütt. Die neu gegründete Gruppe „Old Stars“ will zudem mit einem Sketch die närrischen Veranstaltungen bereichern. Ohrenschützer müssen die Hasen aufsetzen. Denn die Heddesheimer Guggemusiker „Die Zahlenkracher“ wollen die Wände zum Beben bringen und die Narren in den siebten Fastnachtshimmel katapultieren.

„Wir haben zum ersten Mal Funkenmariechen“, berichtet Vorsitzende Julia Scheffler. Sie freut sich, dass schon einige Vereine aus der Region ihr Kommen angekündigt haben. Zudem ist sie froh, dass alle Veranstaltungen in Eigenregie laufen. Musik und Technik sowie die Bewirtung liegen in den eigenen Händen. Neu wird sein, dass während der Auftritte die Bar geschlossen bleibt. Das brachte in der Vergangenheit zu viel Unruhe.

Ausflug zum HR-Fernsehen

Die Sackschdoahogger freuen sich, dass SSH-Mitglied Michaela Hartnagel-Keil, die mit ihrer Partnerin Lisa Freudenberg und ihrer frechen Handpuppe als Sassa & Sossi den Hasensaal schon so oft zum Kochen brachte, vom HR-Fernsehen als Sitzungspräsidentin und Nachfolgerin von Woody Feldmann der Altweiberfastnachtssendung auserkoren wurde. Zum Ausflug nach Frankfurt wollen die SSH-Narren mit einem Bus voll närrischer Ried-Fastnachter zur Stimmung beitragen. Zudem stellt die SSH-Tanzgruppe „Scherbe“ den Elferrat. Aufgezeichnet wird die Sendung am Dienstag, 31. Januar, und gesendet am Donnerstag, 16. Februar.