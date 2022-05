In diesem Jahr findet die Firmung in der Pfarrgruppe Biblis am Samstag, 4. Juni, um 18 Uhr statt. Der Firmspender wird Ehrendomkapitular Geistlicher Rat Michael Ritzert sein. Die Intensivnachmittage werden gestaltet und durchgeführt von den ehrenamtlichen Firmkatechetinnen Astrid Böhm und Miriam Angert, durch Luana Wenz und Nadine Kronauer sowie Silvia Stöckel.

