Von Wattenheim nach Nordheim

Biblis. Die SPD Biblis-Nordheim-Wattenheim lädt alle Interessierten zur gemeinsamen politischen Sommerradtour ein. Sie findet am Samstag, 21. August, ab 15 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Weschnitzbrücke. Sie wird die Teilnehmenden von Wattenheim über Nordheim bis zum Ausflugslokal „Zur Rheinfähre“ führen, wo die Tour mit einer hoffentlich interessanten Diskussion bei einem gemeinsamen Essen ausklingen soll. Themen werden unter anderem die Verkehrssituation, Barrierefreiheit und der Zustand öffentlicher Plätze sein. Mit dabei sind Sven Wingerter, Direktkandidat der SPD im Wahlkreis Bergstraße, sowie Mitglieder der SPD-Fraktionen in der Gemeindevertretung und in den Ortsbeiräten. red

