Von Idealen und Talenten

Biblis. „Monte Veritá – Der Rausch der Freiheit“ ist ein Film über Aussteiger zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Er wird am Donnerstag, 10. März, um 20 Uhr in der Bibliser Filminsel gezeigt.

Karoline Herfurth hat nicht nur Regie geführt, sie spielt auch zusammen mit Nora Tschirner und Martina Gedeck in „Wunderschön“ der am Freitag und Samstag, 11. und 12. März, jeweils um 20 Uhr, und am Sonntag, 13. März, um 19 Uhr, läuft. Es geht um Schönheitsideale, Probleme mit der Selbstfindung und die Gleichberechtigung.

Für Kinder wird am Sonntag, 13. März, um 15 Uhr, der Animationsfilm „Encanto“ gezeigt. Die Großfamilie lebt in den Bergen Kolumbiens in einem magischen Haus. Alle Mitglieder der Familie besitzen außergewöhnliche Fähigkeiten. Nur bei der schüchterne Mirabel fehlt die Magie. Doch das ist ihre Stärke.

Für den Eintritt in die Filminsel gilt die 3G-Regel. Bei der Überprüfung müssen die Nachweise und der Personalausweis vorgezeigt werden. Auch das Schülertestheft gilt als Nachweis. Kinder unter sechs sind von den Regeln ausgenommen. Kinder bis zwölf Jahre dürfen nur in Begleitung eines Elternteils ins Kino. Die Anzahl der Plätze ist reduziert, Tickets gibt’s ausschließlich online unter www.filminsel-biblis.de. cid