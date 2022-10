Von der Abwehr in den Sturm

Biblis. Am vergangenen Sonntag feierte der FV Biblis II in der Fußball- Kreisliga C Bergstraße einen wichtigen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfL Birkenau II, womit die Gurkenstädter auf Rang zehn aktuell einen Platz im gesicherten Mittelfeld einnehmen. Das Tor des Tages erzielte Patrick Wagner (52.). „Da hat sich Patrick Jakob schön gegen zwei Gegenspieler durchgesetzt und mich durch die Schnittstelle angespielt. Ich habe dann voll abgezogen und mein Schuss ist flach unten im Tor eingeschlagen“, ruft sich Wagner das 1:0 gegen die Gäste aus Birkenau noch einmal in Erinnerung.

Für ihn war es im neunten Ligaspiel sein neuntes Saisontor. Damit hat er als derzeit bester Torschütze des FVB II einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass das Ziel des C-Ligisten unter dem neuen Spielertrainer Lukas Berg realistisch erscheint: Eine ruhigere Saison zu spielen und nicht – wie in den vergangenen Spielzeiten – bis zum Rundenende im Kampf um den Klassenverbleib zu stecken. „Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt mit 17 Punkten schon mehr Zähler gesammelt, als in der gesamten vergangenen Spielzeit, als wir wegen der damals geltenden Regelungen in der C-Liga geblieben sind“, sieht der 29-jährige die zweite Mannschaft der Bibliser daher auf einem guten Weg.

Beruflich stark eingebunden

Patrick Wagner – hier noch im Einsatz gegen die SG Nordheim/Wattenheim in der Kreisliga A – wurde nach seinem Wechsel aus der Abwehr zum Top-Torschützen der Bibliser Reserve in der Kreisliga C. © bERNO Nix/ jULIAN LÖsch

Patrick Wagner hat in den vergangenen Jahren in der zweiten Mannschaft nur ausgeholfen, denn eigentlich gehörte er dem Erstmannschaftskader der Gurkenstädter an, der in der abgelaufenen Runde als Vizemeister der Kreisliga A Bergstraße den Aufstieg in die Kreisoberliga Bergstraße schaffte. „Ich habe vor dieser Saison meinen Abschied aus der ersten Mannschaft erklärt, wünsche den Jungs in der Kreisoberliga aber alles Gute“, hat sich Wagner dazu entschieden, nur noch beim FVB II dem Ball hinterherzujagen. Zumal er als Jugendleiter des FV Biblis aber auch beim Juniorenförderverein BiNoWa, dem Zusammenschluss der Nachwuchsspieler des FV Biblis, der SG Nordheim/Wattenheim und des FC Alemannia Groß-Rohrheim, tätig ist.

„Nachdem ich vergangenen Dezember meinen Meisterbrief als Industriemeister Mechatronik erhalten habe, hat sich beruflich bei mir schon etwas verändert, denn ich bin mittlerweile im Betrieb als Schichtleiter tätig.“ Der Drei-Schicht-Betrieb beim Möbelhersteller Bürstadt Furniture GmbH macht es dem 29-jährigen bei der Nachtschicht einfach nicht möglich, ins Training zu kommen. Dass dies für Unmut sorgen könnte, muss der 29-jährige nicht befürchten. „Wir haben beim FVB II ja eine richtig gute Truppe beisammen. Und Lukas Berg ist ein langjähriger Freund von mir“, freut sich Wagner, dass sein Spielertrainer ihn im Sturm platziert hat. „In der ersten Mannschaft habe ich lange in der Abwehr gespielt, und so kam ich in der C-Liga in den ersten drei Saisonspielen noch in der Innenverteidigung zum Einsatz. Ich wurde aber von Lukas nach vorne beordert, wenn wir hinten lagen. Seit dem vierten Spiel bin ich jetzt im Sturm und es funktioniert gut“, meint Wagner, der in der Jugend seine Fußballerkarriere auch als Stürmer begonnen hatte.

Ihn und Lukas Berg verbindet zudem die Leidenschaft für Eintracht Frankfurt. „Wir sind schon auf einigen Spielen gemeinsam gewesen“, hatte Eintracht-Mitglied und Dauerkartenbesitzer Wagner in der laufenden Bundesligasaison bisher allerdings kaum Gelegenheit, bei Spielen in Frankfurt vorbeizuschauen. „Ich bin im September zu meiner Freundin May-Li nach Bürstadt gezogen. Da hieß es, am Samstag renovieren und am Sonntag habe ich ja selbst gespielt“, betont er, ließ sich eines dann aber doch nicht nehmen. „Die Heimspiele in der Champions League habe ich natürlich mitgenommen“, war Wagner auch am Mittwochabend beim 2:1-Heimsieg der Frankfurter gegen Olympique Marseille im Stadion vor Ort.