Biblis. Sven Vollrath (Bild) ist der neue SPD-Fraktionsvorsitzende in Biblis. Er löst damit den langjährigen Fraktionschef Josef Fiedler ab. Die Wahl fand während der jüngsten Sitzung statt. Vollrath war Spitzenkandidat der Sozialdemokraten und erhielt innerhalb der SPD-Liste mit 2285 Stimmen die größte Zustimmung der Wähler, gefolgt von Josef Fiedler (1734 Stimmen). Sein Vorgänger habe ihn als Kandidat für den Vorsitz vorgeschlagen, „um den Generationswechsel einzuleiten“, sagt Vollrath. Seine Wahl sei einstimmig gewesen. An der Sitzung nahmen Bianka Muhs und Gunter Lutzi teil, die neben Wilhelm Neumann neu im Parlament sind. Bei den Fraktionssitzungen seien aber alle willkommen, nicht nur die Gewählten. „Wir können jede Mitarbeit gebrauchen.“ Nun stehen die Gespräche über die Besetzung der Ausschüsse und des Gemeindevorstandes an. ps