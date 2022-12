Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kinderbetreuung Volle Krippe und Kitas in Biblis

In der Bibliser Krippe Glückskäferwichtel sind nun alle zehn Plätze belegt. Seit Mitte Mai sind die Kleinkinder mit zeitlichem Abstand in der neu eröffneten Einrichtung in der Pfaffenau angekommen. Und es gibt eine Warteliste.