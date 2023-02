Vier Witwen geben todsichere Tipps

Wattenheim. Mit einem dreifachen Helau hat Maria Sauer alle Senioren im Dorfzentrum Wattenheim zum großen Fastnachtstreffen begrüßt. Das wunderschön geschmückte Dorfzentrum war bis auf den letzten Platz besetzt. Bürgermeister Volker Scheib war als Elbfischer mit dabei. Zuerst gab es Kräppel zur Stärkung, gespendet von der Raiba Bürstadt, dann konnte das Programm beginnen. Eisbrecher waren Toni Sauer als Monsignore Rossini aus der Provinz Pallavia, mit seinem Dolmetscher Pater Bianco (Udo Müller). Viel Beifall ernteten sie für die manchmal seltsame Übersetzung.

Ein amüsantes Zwiegespräch zwischen Mutter und Tochter führten Petra Höfig und Christine Jäger – wobei die Mutter viele Probleme mit der heutigen Aussprache hatte. Mit dem Lied „Wieder mal sind wir zu haben“ brachten vier Witwen (Maria Sauer, Rosi Lauseker, Petra Höfig und Christine Jäger) zum Ausdruck, wie man seine Männer loswerden kann. Begleitet wurden sie von Toni Sauer an der Gitarre.

Bevor es in die Pause ging, kam der ZAKB zum Säubern. Toni Sauer, Albert Mehler, Udo Müller und Uwe Jäger kamen mit vier Mülltonnen herein. Nach einem Trommelwirbel erklang in Kurzform das Lied der Schlümpfe, da gingen die Deckel auf, und vier Schlümpfe kamen zum Vorschein. Das Publikum tobte, denn niemand hatte geahnt, dass die Tonnen bewohnt waren. So gingen zu mehreren Liedern die Deckel auf, und verschiedene Utensilien kamen zum Vorschein. Der Clou war ein großes Porträt des Bürgermeisters zu den Klängen von „Schatzi, schenk mir ein Foto“.

Toni Sauer tritt als Dirigent auf

In der Pause wurden Fischbrötchen und Getränke gereicht. Brigitte Pöhlau hatte mit ihrem Vortrag „Der Pups“ die Lacher auf ihre Seite. Beim Finale spielte Toni Sauer den Dirigenten bei einer Chorprobe, der für eine Konzertreise durch Europa und Nordamerika übte. Das bekannte Volkslied „Ein Männlein steht im Walde“ wurde in den in den jeweils populären Landesmelodien vorgetragen. Anhaltender Beifall war der Lohn der Chorprobe, die von Nicole Knecht am Klavier begleitet wurde.

Maria Sauer bedankte sich beim Publikum für den Applaus sowie bei allen Aktiven vor und hinter den Kulissen sowie beim Küchenteam für die gute Versorgung, dem Musiker für die Schunkellieder und Techniker Gisbert Pöhlau. Zum Schluss erklang „Wo ist noch richtig Fassenacht – hier bei den Senioren“. Da war der Saal nicht mehr zu halten. red