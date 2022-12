Viele Projekte in Biblis unterstützt

Biblis. Die Bürgerstiftung Biblis hat in diesem Jahr viele Projekte für Kinder ermöglicht. Außerdem sind fünf neue Stifter hinzugekommen. Dies berichtete der Vorstand in der Stifterversammlung.

Von 22 eingereichten Förderanträgen seien 21 durch die Bürgerstiftung unterstützt worden, heißt es in dem Bericht. Für Kita-Kinder gab es T-Shirts. Aber auch Ausflüge zu einer Alpaka-Farm und ein Theaterbesuch in Worms wurden ermöglicht. Die Schüler der Steinerwald-Schule erhielten Schwimmunterricht. Und es gab eine Busfahrt nach Darmstadt und einen Theaterbesuch in Worms. Die Schule in den Weschnitzauen bekam Unterstützung bei der Zirkus-Projektwoche. Auch für die Senioren der Gemeinde stellte die Bürgerstiftung Zuschüsse bereit. So wurde ein Vortrag über das Thema „Letzte Hilfe“ angeboten. Und eine Eis-Überraschung erfreute die Bewohner der beiden Seniorenheime in Biblis.

Neue Sitzbänke aufgestellt

Für alle Bürgerinnen und Bürger sorgte die Bürgerstiftung für neue Sitzgelegenheiten. So wurden zwei neue Bänke an der alten Eiche in Nordheim und in der Darmstädter Straße aufgestellt, am Gemeindesee kam eine ganze Bankgruppe mit Tisch dazu. Großes Interesse fand die Kräuterwanderung im Jägersburger Wald, und auch beim Stadtradeln unterstützten viele die Stiftungsradler. Dieser Einsatz brachte die Gruppe auf den zweiten Platz. Beim erneuerten Naturlehrpfad in Wattenheim wurden zwei Bildtafeln finanziert. Spenden erhielten die Nordheimer Kerb, die SG NoWa beim Crowdfunding, die Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried und die Tafel in Bürstadt.

Anfang September organisierte die Bürgerstiftung Biblis mit Erfolg den ersten Sommerflohmarkt auf dem Parkplatz am Stadion. Für das Jahr 2023 plant der Vorstand unter anderem einen Vortrag zum Thema „Glück“ und erneut einen Schwimmkurs für Schulkinder sowie Waldbegehungen im Jägersburger und Steiner Wald und den zweiten Sommerflohmarkt. „Wir freuen uns aber auch sehr über jede Projektidee aus der Bevölkerung oder aus der Vereinswelt“, betonte der Vorstand der Bürgerstiftung.

Neu gewählt in den siebenköpfigen Stiftungsrat wurden Peter Karb, Ulrich Kreider, Ralf Stüwe, Heike Trunk-Scheib und Dr. Nikolaus Wachtel. Die beiden weiteren Mitglieder Ursula Diaz und Konstantin Großmann waren schon im vergangenen Jahr gewählt worden.

Die Bürgerstiftung Biblis würde sich im kommenden Jahr über weitere neue Stifter und Unterstützer freuen. Informationen zur Stiftung gibt es im Internet unter www.buergerstiftung-biblis.de. Wer Fragen hat, kann sich per E-Mail an info@buergerstiftung-biblis.de oder unter der Telefonnummer 01573/79 36 627 melden. red