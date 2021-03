  Vertrauen geschenkt

Wenn sich die neu gewählten Bibliser Gemeindevertreter das erste Mal versammeln, werden einige neue und auch jüngere Leute zu sehen sein. Mit Urs Scheib wird sogar eine zusätzliche politische Kraft vertreten sein.

Ein Generationswechsel, der in Biblis längst überfällig war, hat begonnen. Dass es nicht einfach so weitergehen kann wie bisher, zeigte sich, als Bürgermeister Felix Kusicka abgewählt wurde und für Herausforderer Volker Scheib, übrigens der Vater von Urs Scheib, Platz machen musste.

Der Wille zur Veränderung ist bei den Politikern da. Das haben die Wähler erkannt und ihre Stimmen wieder vermehrt der CDU gegeben, die traditionell in Biblis vorne liegt. Die SPD wollte den zweiten Platz zurückerobern – und schaffte dies. Die Protestwähler, die es vor fünf Jahren noch zahlreich zur FLB zog, sind geringer geworden – um zwölf Prozent ging’s nach unten.

Die Wähler haben entschieden, wem sie ihr Vertrauen schenken. Nun liegt es an den Gewählten, ihr Versprechen einzulösen, sich für die Zukunft ihrer Heimatgemeinde einzusetzen. Zu lange schon tut sich in Biblis eher nichts. Zumindest nichts, was einer Erfolgsmeldung gleich käme. Vielmehr reihen sich Nachrichten über Versäumnisse aneinander. Nun wird sich zeigen, ob neue Akteure für Aufwind sorgen.