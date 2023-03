Vermieter willkommen

Biblis. Bürgermeister Volker Scheib hat in der Sondersitzung der Gemeindevertretung erneut die Bevölkerung aufgerufen, freien Wohnraum zu melden. Wer über geeigneten Wohnraum verfügt, diesen vermieten möchte oder weitere Informationen wünscht, kann sich an die Gemeinde Biblis wenden unter 06245/ 28 51 oder per E-Mail an jbelow@biblis.eu. Laut Scheib werden Geflüchtete nach ihrer Ankunft unterstützt von der Integrationskommission mit ihren Netzwerken sowie von Mitarbeitern aus dem Kreissozialamt. 400 Euro erhalte jeder Geflüchtete, um für seinen eigenen Unterhalt zu sorgen. Fragen zur Situation können Interessierte bei der Bürgerversammlung am Donnerstag, 30. März, 19 Uhr im Bürgerzentrum stellen. cid

