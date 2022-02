Verein diskutiert über Sandbank

Nordheim. Der Verein für Heimatgeschichte Nordheim lädt am Freitag, 18. Februar, zur Mitgliederversammlung mit Ehrungen ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Kultur- und Sporthalle Nordheim, Wormser Straße 12. Der Verein hat sich unter anderem schon Jahrzehnte mit dem Nordheimer Rheinufer befasst. Das seit zwei Jahren bestehende Betretungsverbot der wandernden Sandbank bei Nordheim zum Schutz brütender Vögel wurde schon von Beginn an kritisch gesehen. In der Versammlung will der Verein neue Beobachtungen aus dem vergangenen Jahr präsentieren, die bestätigen, dass die flache Sandbank ein ungeeigneter Brutplatz ist. Gäste sind bei der Versammlung willkommen. Die aktuellen Coronaauflagen (geimpft oder genesen) sind zu beachten. Der Eintritt ist frei. red

