So langsam ist das Veranstaltungsprogramm der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Biblis wieder angelaufen. Die Josefsmesse wurde gefeiert, die Betstunden am Gründonnerstag zusammen mit dem Jugendliturgiekreis, die Maiandacht an der Weschnitzskapelle und das Vater-Kind-Wochenende konnten stattfinden.

„Das waren die ersten öffentlichen Festlichkeiten und Aktionen seit dem Kinderbasar

...