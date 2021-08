Ursula Litzinger gibt künftig den Ton an

Biblis. Bei der Generalversammlung des Bibliser Liederkranzes stellte Vorsitzender Klaus Maltry die neue Chorleiterin vor. Ursula Litzinger (kleines Bild) übernimmt den Frauen- und den Männerchor sowie den Gemischten Chor. Wann die Singstunden wieder losgehen, war noch unklar. Es könnte sein, dass sie nach den Ferien beginnen. Allerdings bleibt es beim Dienstag als Probentag.

Ursula Litzinger war zu Beginn der Sitzung anwesend, summte erstmal die Melodie von „Froh zu sein bedarf es wenig“, fing dann an, den Text zu singen und forderte die Sänger auf einzustimmen. Sie dirigierte auch gleich den mehrstimmigen Gesang. „Ich bin froh, hier zu sein, und ich hoffe, Sie freuen sich auch auf mich“, begrüßte sie die Anwesenden. Musik und Singen begleiten Ursula Litzinger schon lange, und diese Begeisterung möchte sie gerne an den Liederkranz weitergeben. Bisher hat sie den „Chor der Pfarrei“ geleitet und wird vielleicht einige der Sänger mit in den Verein bringen.

Beim jungen Chor „Freestyle“ sieht die Situation nicht so rosig aus. Die Proben donnerstags bleiben vorerst abgesagt. Es ist fraglich, ob überhaupt noch so viele Sängerinnen und Sänger dabei sind, um überhaupt Auftrittsstärke zu erreichen. Hier fehlt ebenfalls der Chorleiter. Mit dem Problem wird sich der neue Vorstand befassen.

Satzung geändert

„Letztes Jahr war eigentlich unser 100-jähriges Bestehen. Das hätten wir sehr gerne gefeiert“, bedauerte Klaus Maltry in seinem Bericht vom Vorjahr. Allerdings habe nichts davon stattfinden finden können, was der Vorstand geplant hatte. „Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Ebenso abgesagt werden mussten das Waldfest, zwei Konzerte, darunter das an Weihnachten, der Vereinsabend und auch das Ständchen von Freestyle bei der Hochzeit von Sängerin Nadine Schmitt. „Etwas Erfreuliches gibt es dennoch zu berichten. Der Liederkranz hat die Zelter-Plakette zum Jubiläum überreicht bekommen. Leider konnten wir auch das nicht feiern. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug gewesen wäre, mussten wir den Chorbetrieb viele Monate einstellen“, brachte es der Vorsitzende auf den Punkt.

Im Anschluss stimmten alle Mitglieder der Satzungsänderung zu. Aufgrund der fehlenden Freiwilligen wurde der Vorstand auf die Mindestanzahl von drei plus maximal vier Beisitzer begrenzt. Im Falle einer Auflösung geht das vorhandene Vereinsvermögen auf das Hospiz Bergstraße und das Kinderhospiz Sterntaler über. In der alten Satzung war die Gemeinde als Empfänger eingetragen. „Hier haben wir keine Handhabe, wofür das Geld verwendet wird. Mit den Hospizen ist der Zweck festgelegt“, erläuterte Maltry.

Er stand für die erneute Wahl nicht mehr zur Verfügung, genauso wie sein Co-Vorsitzender Manfred Gaspar. Als neuer Vorsitzender wurde Rainer Tiede gewählt, als Schatzmeisterin wurde Sylvia Trierweiler bestimmt und als Schriftführerin Carmen Ofenloch. Neue Beisitzer sind Walter Kunz und Katrin Brenner. Ute Angert wird mit Birgit Brandt die Kasse prüfen.

Den Vereinsabend am 30. Oktober würde der Liederkranz gerne feiern – sofern Corona es zulässt. „Wichtig ist, dass der Probenbetrieb wieder beginnt und wir uns als Chorgemeinschaft erneut festigen können“, erläuterte Maltry. Zum Dank gab es für ihn und alle ausscheidenden Vorstandsmitglieder Blumen oder eine Flasche Wein. (Bild: str)