Biblis. Auf der Liste Scheib steht eine Person: Und das ist Urs Scheib. Der 25-jährige Jurastudent ist der Sohn des Bibliser Bürgermeisters Volker Scheib. „Die Wähler sollen drei Kreuze hinter dem Vornamen Urs machen“, ist sein Ziel für die Kommunalwahl am 14. März. Jetzt schaut der junge Mann erst einmal dem 15. Januar entgegen. An diesem Tag entscheiden die Wahlausschüsse in den hessischen Kommunen über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge. Wenn er offiziell als Kandidat gilt, will Urs Scheib seinen Wahlkampf starten und sich im Ort den Bürgern vorstellen.

Staatsexamen im Blick Urs Scheib ist 25 Jahre alt und studiert Jura in Frankfurt. Er plant, in diesem Jahr sein Erstes Staatsexamen abzulegen – wenn die Pandemie dies zulässt. Der Bibliser tritt allein für die Liste Scheib bei der Kommunalwahl an. Zunächst entscheidet am 15. Januar der Wahlausschuss über die Zulassung aller Wahlvorschläge.

AdUnit urban-intext1

Es habe Gespräche mit anderen, neuen politisch Interessierten in Biblis gegeben. Doch es sei zu keiner Gruppierung gekommen, die geschlossen zur Wahl antreten wollte, berichtet Urs Scheib. Einige hätten sich für eine der etablierten Parteien entschieden. Dass kein neuer Zusammenschluss zustande kam, habe auch mit dem durch die Pandemie verursachten Ausnahmezustand zu tun. „Ich wollte aber keine fünf Jahre warten, das ist eine lange Zeit.“ Deshalb habe er sich für den Alleingang entschieden. „Bevor alles beim Alten bleibt“, sagt Urs Scheib, trete er lieber allein an. Es würde ihn freuen, wenn es in fünf Jahren eine weitere, neue Liste in Biblis geben würde, oder sich Leute bei ihm melden.

Eine Stimme in der Gemeindevertretung zu haben, sei nicht sehr viel. Aber ein Mandat im Parlament erlaube es ihm, sich einzumischen. „Ich möchte neue Perspektiven einbringen. Ein bisschen neues Leben reinbringen.“

Der 25-Jährige hatte seinen Vater beim Wahlkampf unterstützt. In dieser Zeit besuchte er die öffentlichen Sitzungen der politischen Gremien, auch um Volker Scheib darüber zu berichten, wenn dieser beruflich verhindert war. Es sei ihm aufgefallen, dass einige Themen seit Jahren diskutiert würden. „Dabei werden immer wieder die gleichen Argumente ausgetauscht. Passiert ist allerdings noch nichts.“ Er wolle die alten Argumente hinterfragen. „Daraus kann sich etwas Neues ergeben.“ Deshalb findet er es gut, wenn in den Parlamenten nicht nur langjährige Mandatsträger vertreten sind, sondern immer wieder Neulinge hinzukommen, die Fragen stellen, um sich eine eigene Meinung zu bilden.

Kandidatur gut überlegt

AdUnit urban-intext2

„Mein Vater, mit dem ich mich auch mal über Politik streite, hat mir geraten, ich soll mir das gut überlegen“, berichtet Urs Scheib von dem Moment, als er Volker Scheib von seinen Plänen erzählte. Das habe er getan und sich entschieden.

Ab dem 15. Januar will Scheib junior sein Programm auf einer Internetseite, aber auch per Facebook, Twitter und in einem Flyer vorstellen. Zwar sei er selbst kein Freund einiger sozialer Medien. Doch er wolle diese nutzen, um Menschen zu erreichen. „Ich bin hier in Biblis aufgewachsen und lebe gern hier“, sagt der 25-jährige, der sich auch als Ansprechpartner der jüngeren Generation sieht.