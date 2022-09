Ziemlich heftig hat es am Montagabend gegen 18 Uhr an der Bibliser Kraftwerkskreuzung gekracht. Dabei wurden die beiden Fahrer sowie ein zwölfjähriger Junge leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Als erste vor Ort waren die Einsatzkräfte der Bibliser Feuerwehren, die umgehend Erste Hilfe leisteten, bis der Rettungsdienst eintraf, und zunächst die komplette Kreuzung

...