Unbekannte zünden in Biblis Bushaltestelle an

Biblis. Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Mittwochabend am Park-and-Ride-Platz am Bahnhof Biblis ein Feuer in einer Bushaltestelle entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Biblis gegen 19 Uhr mit zwei Fahrzeugen an dem Unterstand in der Lindenstraße ankamen, brannte ein Teil des Kunststoffdaches. Offenbar hatten Unbekannte es angezündet und waren danach geflüchtet, teilt Feuerwehrsprecher Ralf Becker mit. Es handelt sich um eine Haltestelle der Linie 642.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Bereich zügig löschen, dennoch entstand „ein erheblicher Schaden an dem Unterstand“, so Becker. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an eine Polizeistreife übergeben, und die Feuerwehr konnte gegen 19.45 Uhr zur Wache zurückkehren.

