Überraschend deutliche Niederlage

Biblis. Mit leeren Händen kehrten die Handballer der TG Biblis vom Gastspiel beim TSV Pfungstadt II zurück. Die in dieser Höhe überraschend deutliche 23:29-Niederlage und damit dritte Niederlage in Folge ließ die Ried-Handballer beim Hinrundenfinale auf den sechsten Platz der Bezirksliga A zurückfallen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Beginn an tat sich die TGB schwer gegen die offensive 4:2-Abwehr der Pfungstädter Reserve. Beide Bibliser Rückraumspieler auf den Halbpositionen wurden fast manngedeckt, so dass die eigentliche Stärke der TGB aus dem Rückraum nahezu lahmgelegt war. Bereits in der elften Minute beim 2:7-Rückstand sah sich TGB-Trainer Sascha Schnöller zu einer Auszeit genötigt.

Seine Mannschaft bewegte im Angriff zu wenig, verzettelte sich immer wieder in Einzelaktionen. Dazu nahmen sich die Gäste viele unvorbereitete Würfe. Dem Fünf-Tore-Rückstand aus der Anfangsphase rannte die TGB bis zur Pause (16:11) hinterher. Dazu bekam die TGB Marvin Stein im rechten Pfungstädter Rückraum nicht in den Griff. Stein kam auf insgesamt elf Treffer.

Winkler ohne Torerfolg

Mit drei Toren in Serie direkt nach der Pause erhöhten die Gastgeber auf 19:11. Im weiteren Spielverlauf fehlten den Biblisern die Mittel, um der Partie eine Wende zu geben. „Im Endeffekt hat das Spiel wieder gezeigt, dass wir im Angriff einfach zu unbeweglich sind, wenn wir offensiv gedeckt werden“, so die Erkenntnis von TGB-Trainer Schnöller. Rückraumspieler David Winkler, ansonsten die personifizierte Torgarantie der TGB und mit 106 Toren in 13 Spielen zweitbester Torschütze der gesamten Liga, blieb in Pfungstadt bezeichnenderweise ohne Torerfolg.

14:12 Punkte beträgt die Bilanz der Bibliser zum Abschluss der Hinrunde. Sascha Schnöller ist damit aufgrund der vielen Verletzten keinesfalls unzufrieden, trauert lediglich der Heimniederlage gegen Büttelborn hinterher.

TGB-Tore: Nathmann 4, Reis 4, Felix Schmitzer 7, Helfrich 1, Waschitzka 3, Sören Dotzauer 1, Neumann 1, Schneider 2. fh