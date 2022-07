Überprüfung der Straßen

Biblis/Groß-Rohrheim. Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) ist als Dienstleistungsunternehmen für seine Verbandsmitglieder unter anderem für den kommunalen Straßenbau zuständig. Die Bereitstellung einer leistungsfähigen und verkehrssicheren Straßeninfrastruktur ist eine der wesentlichen Aufgaben des KMB.

In den kommenden Wochen wird der KMB in Biblis und Groß-Rohrheim den Zustand von Straßen sowie von Geh- und Radwegen erfassen. Dies geschieht in regelmäßigen Abständen von rund fünf Jahren. Im Auftrag des KMB werden die Erfasserinnen und Erfasser entlang des rund 300 Kilometer langen Straßennetzes unterwegs sein: Im Juli und August zunächst in Biblis und in den Ortsteilen Nordheim und Wattenheim. Im Anschluss daran finden die Erfassungen ab September auch in Groß-Rohrheim statt.

Schäden begutachtet

Bei der Begehung werden mit mobilen Erfassungsgeräten Straßenschäden wie Spurrinnen, Risse und Flickstellen aufgenommen. Es handelt sich um ein bundesweit standardisiertes Bewertungsverfahren, das von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) entwickelt wurde. Diese flächendeckende Datengrundlage unterstützt den KMB bei der Planung der Erhaltungsmaßnahmen und bildet eine wichtige Grundlage für ein gutes Straßennetz. red