„Nicht ganz koscher – eine göttliche Komödie“ ist am Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel zu sehen. Die einst größte jüdische Gemeinde steckt in der Krise. Es fehlt ihr der zehnte Gläubige, um das Passahfest zu begehen. Um den Verkupplungsversuchen seiner Familie zu entgehen, bietet sich Ben an, um nach Alexandria zu fliegen. Doch die Reise ist mit einigen Schwierigkeiten

...