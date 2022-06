Trocknungsanlage in Biblis überhitzt

Biblis. Eine Anlage zur Trocknung von Sand im Bibliser Gewerbegebiet hat am Samstag durch einen technischen Defekt unkontrolliert Hitze entwickelt. Als die Bibliser Feuerwehren kurz nach 15 Uhr ankamen, wurden sie schon von den Mitarbeitern am Tor erwartet, berichtet Ralf Becker, Sprecher der Feuerwehr. Zudem Zeitpunkt hätten sich an der Anlage „bereits ein Teil der Kunststoffverkleidung der Außenfassade aufgrund der Hitzestrahlung verformt“.

Die Feuerwehrleute leiteten sofort die Kühlung ein, um einen Brand zu verhindern. „Die Kunststoffteile hätten sonst Feuer gefangen“, sagt Becker. Mit viel Wasser konnten die Einsatzkräfte die Temperatur der Maschinen absenken. „Normalerweise hätte eine Temperatursicherung die Anlage abschalten müssen“, erklärt Becker. Wieso dies nicht passiert ist es und es überhaupt zu der starken Hitzeentwicklung gekommen ist, hätten die Einsatzkräfte nicht klären können. „Das Unternehmen hatte aber schon Techniker beauftragt, die sich gleich auf den Weg gemacht haben.“ Nach gut zwei Stunden war für die Feuerwehrleute der Einsatz zu Ende. cos