Tote bei Badeunfall

Biblis. Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Montag gegen 14.15 Uhr am Riedsee im Bereich Außerhalb 200 ereignet. Von Land aus hätten Anwohner gesehen, dass eine Frau im Wasser treibt, und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Laut Pressesprecher Ralf Becker habe die Feuerwehr die 79-Jährige eine knappe Viertelstunde nach dem Alarm an Land gebracht und mit der Reanimation begonnen. Der Rettungsdienst habe die Wiederbelebungsversuche fortgesetzt, diese blieben erfolglos. Die Frau war in Begleitung ihres Mannes. Die Kriminalpolizei Heppenheim hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens aufgenommen. ps

