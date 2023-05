Torreicher Ausklang

Biblis. Ein furioses Saisonfinale feierte die TG Biblis mit dem 36:28-Heimsieg über den TSV Pfungstadt II. Damit verbesserten sich die Ried-Handballer mit 29:23 Punkten auf Platz fünf der A-Liga-Abschlusstabelle, punktgleich vor dem Lokalrivalen TV Lampertheim und den gerade besiegten Pfungstädtern. Dementsprechend zufrieden zeigte sich der scheidende TGB-Trainer Sascha Schnöller nach dem Spiel, lobte vor allem die Einstellung seines Teams.

Nach zähem Start (3:4) sorgte ein 5:0-Lauf der Gastgeber für mehr Sicherheit und letztlich auch zu einer 20:13-Pausenführung. Auch in der Folge geriet der Erfolg der TGB zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr. Die Fehlerquelle häufte sich am Ende einer langen Saison allerdings auf beiden Seiten.

Mitte der zweiten Halbzeit notierte Schnöller beim 31:20 die höchste Führung, die bis zum Ende noch auf acht Tore Differenz schmolz. Aber immer noch genug, um im direkten Vergleich den Pfungstädtern den fünften Platz abzujagen. Beim Blick auf das Torkonto der Bibliser imponieren 838 geworfene Tore, der drittbeste Ligawert hinter den beiden Aufsteigern Bieberau/Modau und Trebur. Rückraumhüne David Winkler katapultierte sich mit 204 Toren auf Platz zwei der Torjägerliste. Ihm folgen als Achter Philipp Reis (138 Tore) und auf Platz elf Felix Schmitzer (128 Tore), wobei die beiden Bibliser vier der 26 Ligaspiele versäumten. Wie bereits berichtet, tritt David Winkler als Spielertrainer Mitte Juni die Nachfolge von Schnöller an, der die Damenmannschaft des TuS Zwingenberg übernimmt.

TGB-Tore: Reis 8, Schneider 8, Winkler 5, Waschitzka 4, Peter Schmitzer 4, Gansmann 3/3, Felix Schmitzer 2, Sören Dotzauer 1, Schmitz 1. fh