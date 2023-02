Tore wie am Fließband

Biblis. Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer im Aufeinandertreffen der gastgebenden TG Biblis mit der SG Egelsbach II. Beim 49:36-Endstand zugunsten des Tabellenfünften der A-Liga gegen das Schlusslicht aus Egelsbach fielen 85 Tore. Mit 49 erzielten Treffern egalisierten die Bibliser den Torrekord der HSG Weiterstadt/Braunshard/Worfelden, die gegen den gleichen Gegner ebenfalls auf 49 Tore kam.

Bei der TGB hatten sich im Vorfeld Neumann und Schweickert krankheitsbedingt abgemeldet. Dafür gab Fabian Pütz seinen Einstand. In der Pfaffenau-Sporthalle agierten beide Teams von Beginn an mit offenem Visier. Die TGB, bei der sich im Vorfeld Neumann und Schweickert krankheitsbedingt abgemeldet hatten und Fabian Pütz dafür seinen Einstand feierte, hatte leichtes Spiel, ihre Angriffe schnell und präzise abzuschließen. „Unsere Angriffe dauerten im Schnitt 15 Sekunden, da die Gäste sehr offen und zwischenzeitlich sogar mit einer kompletten Manndeckung spielten“, sagte TGB-Trainer Sascha Schnöller, dessen Team in Halbzeit eins förmlich im Minutentakt traf.

Felix Schmitzer überragt

Doch die Tore fielen auf beiden Seiten wie am Fließband. Denn die Abwehr der Schnöller-Schützlinge ließ die nötige Grundaggressivität vermissen. Mit einem 27:17 ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit änderte sich kaum etwas am Spielgeschehen. Abwehrarbeit fand im Prinzip keine statt. Außergewöhnlich: Alle TGB-Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Herausragend hierbei Felix Schmitzer, der auf 15 Tore kam. TGB-Torschützen: F. Schmitzer 15, Winkler 4, Gansmann 7, Waschitzka 5, P. Schmitzer 8, Pütz 1/1, Helfrich1, Schmitz 2, Schneider 6. fh