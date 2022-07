Der Film „Top Gun: Maverick“ ist von Freitag, 15. Juli, und Samstag, 16. Juli, jeweils um 20 Uhr, und am Sonntag, 17. Juli, um 19 Uhr, in der Bibliser Filminsel zu sehen. Tom Cruise spielt darin nach 36 Jahren wieder Captain Pete Mitchell alias Maverick. Aufgrund seiner Probleme mit Autoritäten hat er es als Flieger-Ass nie geschafft, die ganz große Karriere in der Navy zu machen. Anstatt

...