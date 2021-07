Tintenklecks-Kinder pflanzen Erdbeeren

Biblis. Die Jungen und Mädchen der Schulkindbetreuung Tintenklecks Biblis haben in den vergangenen Jahren schon einige Spuren auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins Biblis hinterlassen. So wurden beispielsweise Bäume gepflanzt. Dieses Mal ging es während der Ferienbetreuung für 15 Kinder auf die Vereinsanlage, wo sie veredelte Walderdbeeren unter die Obstbäume pflanzten, denn diese besondere Sorte gedeiht gut in schattigen Lagen.

Die ersten beiden Ferienwochen der Schulkindbetreuung (SKB) Biblis laufen noch mit dem alten Träger, dem Förderverein. Ab August übernimmt der neue Träger Softdoor das Betreuungsangebot vor Ort, zu dem auch der „Pakt am Nachmittag“ gehört. „In den ersten beiden Wochen betreuen wir im Durchschnitt 15 Kinder. Wir geben wir ihnen vor allem die Gelegenheit zum freien Spiel“, erklärt Tobias Kleiner, Leiter der SKB.

Seit einigen Jahren gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein, zu dem auch gegenseitige Besuche zählen. So konnten Kinder bei einem Ausflug auf die Vereinsanlage „Am Gipfelhorst“ schon Bäume pflanzen. Mitglieder gestalteten mit den Kindern zu Halloween Kürbisse. Und nun kamen die Jungen und Mädchen wieder einmal auf die Anlage und übten sich im Gärtnern. Voller Elan packten sie mit an, schoben die Schubkarre mit den Erdbeerpflanzen herum, hoben Löcher aus, pflanzten die Erdbeeren ein und hatten richtig viel Spaß bei dieser Arbeit.

Die Erdbeerpflanzen sind eine Spende der Firma Hummi aus Stuttgart. „Eine spezielle Sorte, die im Schatten unter Bäumen gut wächst. Es handelt sich um eine veredelte Walderdbeere“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Thomas Brecht.

Strohpuppen gebastelt

Die Erdbeeren kamen direkt unter die Obstbäume. Damit sorge man auch für biologische Diversität und die Kinder halfen mit. Drei Ehrenamtliche vom Verein waren vor Ort, unterstützt von einer Mitarbeiterin der SKB. Jedes Kind erhielt eine kleine Gartenschaufel, mit der es fleißig Löcher für die Erdbeeren aushob. Die Schaufeln durften sie am Ende auch mit nach Hause nehmen.

„Außerdem gestalten wir Strohpuppen“, so Brecht. Das waren kleinere zum Mitnehmen und eine ganz große Strohpuppe für das Vereinsgelände, die Hose und Hemd bekam. „Die Strohpuppe stellen wir vorne am Eingang auf, so dass die Kinder sie bei einem Familienausflug vom Weg aus sehen und ihren Eltern zeigen können“, erklärte Brecht.

Wer so viel im Garten arbeitet und die Obstanlage erkundet, der bekam natürlich auch Hunger. Der Obst- und Gartenbauverein lud die Kinder zum Essen ein, und die Ehrenamtlichen warfen hierfür den Grill an.

Nach den ersten beiden betreuten Ferienwochen wird es eine Pause geben. Der Bedarf für ein Programm in der dritten Woche war nicht so hoch. In diesem Jahr werden erstmals fünf von sechs Ferienwochen abgedeckt. Bisher gab es nur drei betreute Wochen durch die SKB. So startet das Betreuungsangebot von Softdoor ab der vierten Woche und bietet in den letzten drei Sommerferienwochen ein abwechslungsreiches Angebot. „Hier werden wir sportliche Angebote machen wie auf den Fußballplatz gehen oder Yoga. Geplant ist auch Kreatives wie Töpfern“, berichtet Kleiner.

