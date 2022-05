Ticket für einen Euro

Biblis. Im Bibliser Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss ging es um den Ortsbus. Dazu gab es im Vorfeld Gespräche mit dem VRN. Es sind verschiedene Varianten für den öffentlichen Nahverkehr entstanden: kostenlos oder mit einem Ticketpreis von einem Euro, für die Kerngemeinde oder mit den Ortsteilen. Christopher Wetzel (CDU) sprach sich, wie auch Sven Vollrath (SPD) und Urs Scheib (Liste Scheib) für die Variante ein Euro pro Ticket in der Großgemeinde aus. „Das es nicht umsonst ist, zeigt eine Wertschätzung für die Gemeinde“, so Wetzel. Das würde ab 2023 gelten, die Kosten von rund 6445 Euro für die Gemeinde im ersten Jahr werden in den nächsten Haushalt einfließen.

Präventionsrat gründet sich

Am 28. März erhielt Biblis das Kompass-Siegel . Einer der ersten Schritte ist die Gründung eines Präventionsrats, der Projekte entwickeln und begleiten soll. In der Gemeinde setzt er sich aus Vertretern der Verwaltung, der Polizei, den Fraktionen, den Schulleitungen, den Ortsbeiräten sowie dem Jugend- und dem Seniorenbeirat zusammen. Auftakt ist beim Städtetag am Samstag, 14. Mai, am Rathaus. Die Bibliser Bevölkerung ist aufgerufen, sich daran zum beteiligen. cid

