Thema ist der Skaterplatz in Nordheim

Nordheim. Das Bibliser Rathaus erinnert noch einmal an seine Einladung, über den neuen Skateplatz zu diskutieren, der in Nordheim entstehen soll. Bei dem Treffen am Samstag, 9. April, 15 Uhr, geht es auf dem großen Spielplatz im Ortsteil um Gestaltungsmöglichkeiten. Kinder und Jugendliche sind ausdrücklich zum Mitreden eingeladen. Begleitet und moderiert wird das Treffen von Oliver Haberer und seinem Team der Sozialagentur Fortuna. Es betreut seit über zehn Jahren das Jugendzentrum und unterstützt die Gemeinde beim Beteiligungsprozess.

Ziel ist es, die betonierte Fläche auf dem großen Spielplatz hinter der Feuerwehr aufzuwerten. Der acht auf 30 Meter große Platz ist als Basketballfeld aufgebaut, wobei nur ein Korb hängt und die Fläche allgemein wenig bespielt wird. Stattdessen sollen dort künftig junge Leute mit Skateboard, Roller, Inlinern oder Fahrrädern fahren können. Im Haushalt sind 15 000 Euro dafür eingeplant. Welche Tools aufgestellt werden, sollen die Kinder und Jugendlichen mitentscheiden. red

