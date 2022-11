TG Biblis verliert Verfolgerduell

Biblis. Im Verfolgerduell der Bezirksliga A unterlagen die Handballer der TG Biblis mit 29:38 bei der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden, bleiben dennoch Vierter mit zwei Punkten Vorsprung auf die Plätze fünf bis sieben. Die Gäste fanden gut in die Partie und waren bis Mitte der ersten Halbzeit auf Augenhöhe (9:9). Doch bereits in dieser Phase deutete sich an, dass der Torwart der Gastgeber zum Faktor werden könnte.

Die HSG spielte sehr druckvoll aus der Defensive, was den Gästen mit zunehmender Spieldauer zu schaffen machte. Fünf Zeitstrafen am Ende der ersten Hälfte brachte die TGB aus dem Konzept. Die Abwehr fand fortan keinen Zugriff mehr. Der Angriff agierte teilweise ideenlos. Mit einem 4:0-Lauf setzte sich die HSG vom 9:9 auf 13:9 ab. Beim Pausenstand von 21:14 war bereits eine Vorentscheidung gefallen.

Motor im Angriff stottert

Die Gäste steckten allerdings keinesfalls auf und wollten nach dem Seitenwechsel unbedingt nochmals rankommen. Die Gastgeber aber leisteten sich kaum Fehler, während die Mannen von TGB-Coach Sascha Schnöller im Angriff kaum Lösungen gegen die konsequente Abwehrarbeit des Tabellendritten fand. Mitte der zweiten Halbzeit (33:24) war die Partie endgültig gelaufen. Zudem ließen die Gäste gleich drei Siebenmeter ungenutzt.

In seiner Analyse wirkte Sascha Schnöller selbstkritisch. „Wir haben im Endeffekt klar das Torhüterduell verloren, in der Abwehr nie richtig Zugriff gefunden und gerade in der zweiten Hälfte im Angriff zu ideenlos gespielt“ so die ernüchternde Bilanz des TGB-Trainers. Nun sollen bis Sonntag neue Kräfte gesammelt werden. Dann geht es in der heimischen Pfaffenau-Sporthalle gegen den absoluten Topfavoriten HSG Groß Bieberau/Modau II.

TGB-Tore: Reis 7, Felix Schmitzer 5, Winkler 8, Nathmann 2, Zimara 3, Gansmann 4. fh